Ставропольский конкур соберет лучших наездников СКФО

Опубликовано: 22:55, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В предстоящие выходные, с 14 по 16 апреля, в крытом манеже Терского племенного конного завода в минераловодском поселке Новотерский пройдут соревнования по конкуру "Кубок Победы", на которые соберутся лучшие наездники со всего Северного Кавказа.

Ставрополье в конце недели примет соревнования по конкуру "Кубок Победы", в которых примут участие всадники со всего Северного Кавказа, сообщил глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

"На территории Терского племенного конного завода, который расположен в поселке Новотерский Минераловодского городского округа, пройдут соревнования по конкуру "Кубок Победы". В нем примут участие свыше 50 пар - наездников и лошадей - из Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и других субъектов СКФО", - рассказал Сергиенко, передает ТАСС.

Соревнования начнутся в пятницу, 14 апреля в крытом манеже. На боевом поле размерами 20 на 60 м померяются силами девочки и мальчики 12-14 лет, юноши и девушки 14-18 лет, а также мужчины и женщины старше 18 лет.

Такие соревнования могут стать дополнительным толчком к развитию событийного туризма, а также привлекательности Минераловодского округа, ведь Терский конный завод - уникальное место. Например, здесь живет арабский скакун, которого подарили нашему президенту Владимиру Путину", добавил Сергиенко.