Ставропольские спортсмены стали сильнейшими на "Кавказских играх"

Опубликовано: 18:58, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ставрополе завершился очередной, 13-й по счету Фестиваль культуры и спорта народов Юга России "Кавказские игры", победу в общекомандном зачете которого завоевала ставропольская сборная, победившая в семи видах программы.

В Ставрополеhttps://vestikavkaza.ru/tags/stavropol сегодня прошла церемония закрытия Фестиваля культуры и спорта народов Юга России "Кавказские игры", сообщает Telegram-канал Минспорта Ставрополья.

"В спор за награды турнира в 11 видах спорта вступили 16 команд из регионов Северного Кавказа, а также представители из субъектов Южного федерального округа, Донецкой и Луганской народных республик. Победу в общекомандном зачете отпраздновала ставропольская сборная, которая победила в семи видах программы. Второе место заняла чеченская команда, тройку лучших замкнула дружина Краснодарского края"

- Минспорта Ставрополья

Краевая дружина оказалась лучшей по итогам состязаний в армрестлинге, баскетболе 3х3, борьбе на поясах, дзюдо, спортивном программировании и стрельбе из лука. Также хозяева взяли бронзу в гиревом спорте и мини-футболе.

Фестиваль, который проводится ежегодно с 2010 года, проходил в Ставрополе с 15 по 18 сентября и не ограничивался лишь спортивными состязаниями – в течение четырех фестивальных дней в центре города работали национальные подворья народов Юга России, а также выступали творческие коллективы.

"Главная задача - сделать фестиваль в Ставрополе масштабным и ярким праздником культуры и спорта, достигнута. Мы рады были принять гостей из разных уголков нашей необъятной страны на гостеприимной и радушной ставропольской земле"

- министр физической культуры и спорта края Борис Семеняк