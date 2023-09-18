Ставропольские спортсмены стали сильнейшими на "Кавказских играх"

В Ставрополеhttps://vestikavkaza.ru/tags/stavropol сегодня прошла церемония закрытия Фестиваля культуры и спорта народов Юга России "Кавказские игры", сообщает Telegram-канал Минспорта Ставрополья.
"В спор за награды турнира в 11 видах спорта вступили 16 команд из регионов Северного Кавказа, а также представители из субъектов Южного федерального округа, Донецкой и Луганской народных республик. Победу в общекомандном зачете отпраздновала ставропольская сборная, которая победила в семи видах программы. Второе место заняла чеченская команда, тройку лучших замкнула дружина Краснодарского края"
- Минспорта Ставрополья
Краевая дружина оказалась лучшей по итогам состязаний в армрестлинге, баскетболе 3х3, борьбе на поясах, дзюдо, спортивном программировании и стрельбе из лука. Также хозяева взяли бронзу в гиревом спорте и мини-футболе.
Фестиваль, который проводится ежегодно с 2010 года, проходил в Ставрополе с 15 по 18 сентября и не ограничивался лишь спортивными состязаниями – в течение четырех фестивальных дней в центре города работали национальные подворья народов Юга России, а также выступали творческие коллективы.
"Главная задача - сделать фестиваль в Ставрополе масштабным и ярким праздником культуры и спорта, достигнута. Мы рады были принять гостей из разных уголков нашей необъятной страны на гостеприимной и радушной ставропольской земле"
- министр физической культуры и спорта края Борис Семеняк