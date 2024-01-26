Ставрополье увеличивает поддержку семей с детьми

На Ставрополье продолжится поддержка многодетных семей, семей, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Также поддержку получат супруги, прожившие вместе более 50 лет.

Власти Ставрополья увеличили государственную поддержку семей с детьми на 4,4 млрд, информирует пресс-служба главы региона. Это на 70% превышает показатели шестилетней давности. Также отмечается, что глава края распорядился продолжить поддержку детей-инвалидов. Им планируется увеличить денежные дотации.

«Ставрополье заинтересовано в создании максимально благоприятных условий для создания семьи, рождения и воспитания детей. Для этого в регионе проводится большая работа. За последние шесть лет объем вложений краевого бюджета в поддержку семей с детьми вырос почти вдвое – с 2,6 до 4,4 млрд рублей»

– Владимир Владимиров

Кроме того, планируется активнее поддерживать многодетные семьи, а также супругов, чей семейный стаж превышает 50 лет. Все меры поддержки организованы в рамках «Года семьи в России».