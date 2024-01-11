Начало Года семьи отметили в Дагестане

В Дагестане 1 февраля был дал официальный старт Году семьи. Мероприятие состоялось в Русском театре.

В четверг в Махачкале в Русском театре состоялось мероприятие, приуроченное к началу Года семьи.

"Именно семья дает нам силы в трудную минуту, учит верить в себя, сохраняет преемственность поколений. В текущем году мы продолжим оказывать всестороннюю помощь, особенно молодым и многодетным семьям"

– глава республики Сергей Меликов

В России 2024 год объявлен Годом семьи, для российских семей создана комплексная поддержка, которая не ограничивается одним годом. При этом, заметил Меликов, важно оказывать конкретную помощь там, где она требуется.

Напомним, многодетной в России считается семья, в которой воспитывается трое и более детей.