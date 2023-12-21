Дагестан готовится отметить Год семьи

Дагестанские власти готовят план по празднованию Года семьи в регионе. На совещании говорилось о важности вовлечения молодежи в плановые мероприятия.

В дагестанском правительстве состоялось совещание, в ходе которого обсуждалось создание и реализация плана по проведению мероприятий в рамках Года семьи в регионе.

В обсуждениях участвовали замглавы кабмина республики Абдурахман Махмудов, руководитель Минтруда и соцразвития Мурад Казиев, а также помощники министра.

В ходе совещания Махмудов заявил, что все плановые мероприятия должны быть направление на укрепление семейных ценностей.

Кроме того, участники обсуждения подчеркнули важность вовлечения молодежи и волонтеров, а также многодетных семей для участия в запланированных мероприятиях.

В заключение была образована рабочая группа, которая будет нести ответственность за реализацию плана.