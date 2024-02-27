Ставрополье создаст дополнительные 11 тыс мест в здравницах и отелях края

Власти Ставропольского края намерены создать до 2029 года почти 11 тыс дополнительных мест для размещения путешественников. Регион нарастит количество мест для размещения на 20%.

Ставрополье пополнится 11 тыс новых койко-мест в санаториях и отелях к 2029 году. Создать дополнительные места для размещения планируется за счет инвестиционных проектов. Об этом рассказал глава Минтуризма региона Андрей Толбатов.

"В настоящее время на территории Ставропольского края в разной стадии реализуются 48 инвестиционных проектов санаторно-курортного и туристского назначения. В результате будет создано 10,8 тысячи койко-мест и 5,5 тысячи новых рабочих мест"

– Андрей Толбатов

Сейчас здравницы и отели края насчитывают порядка 55 тыс мест. Таким образом, увеличить их количество планируется на 20%.

Толбатов рассказал, что на реализацию проектов в сфере туризма и санаторного отдыха планируется потратить свыше 82 млрд рублей.