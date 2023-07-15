Дом с привидениями в  Ставрополе готовится к реставрации

Знаменитый в Ставрополе «дом с привидениями» будет законсервирован для реставрации. Работы планируется завершить к 2026 году.

Дом Игнатия Волобуева, построенный в Ставрополе в 1914 году, и названный местными жителями «дом с привидениями», готовится к реставрации.

Дом был возведен в начале XX века и сразу привлек внимание своим необычным фасадом и архитектурным стилем. Со временем начали ходить слухи о том, что здесь обитают призраки и привидения. Местные жители рассказывали истории о том, как они видели тени и слышали непонятные звуки, происходящие из заброшенного здания. Эти истории придали дому дополнительный шарм и привлекли внимание туристов и любителей загадочного.

К сожалению, с течением времени дом купца Игнатия Волобуева практически перешел в аварийное состояние: разрушения затронули и кровлю и фундамент.

Благодаря усилиям местных властей и общественных организаций было принято решение законсервировать дом купца Волобуева для последующей реставрации.

Реставрационные работы планируется завершить к 2026 году. В процессе реставрации будут восстановлены фасад, кровля и внутренние помещения дома.