Ставрополье раскалится до +40

Опубликовано: 11:22, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Столбики термометров в Ставропольском крае будут подниматься до +40 градусов. Возможны ЧП локального уровня.

Гидрометцентр Ставропольского края проинформировал о том, что в регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с жаркой погодой.

"В период с 13:00 5, 6, 7 июля в Ставропольском крае температура воздуха достигнет плюс 40 градусов"

– Гидрометцентр

Также отмечается, что 5 июля и в течение 6 июля в северной части и юго-восточных районах края местами ожидается высокая пожароопасность 4 класса.