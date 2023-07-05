Ставрополье раскалится до +40

Столбики термометров в Ставропольском крае будут подниматься до +40 градусов. Возможны ЧП локального уровня.
Гидрометцентр Ставропольского края проинформировал о том, что в регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с жаркой погодой.
"В период с 13:00 5, 6, 7 июля в Ставропольском крае температура воздуха достигнет плюс 40 градусов"
– Гидрометцентр
Также отмечается, что 5 июля и в течение 6 июля в северной части и юго-восточных районах края местами ожидается высокая пожароопасность 4 класса.