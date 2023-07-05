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Ставрополье раскалится до +40

Ставрополье раскалится до +40
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Столбики термометров в Ставропольском крае будут подниматься до +40 градусов. Возможны ЧП локального уровня.

Гидрометцентр Ставропольского края проинформировал о том, что в регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с жаркой погодой.

"В период с 13:00 5, 6, 7 июля в Ставропольском крае температура воздуха достигнет плюс 40 градусов"

– Гидрометцентр

Также отмечается, что 5 июля и в течение 6 июля в северной части и юго-восточных районах края местами ожидается высокая пожароопасность 4 класса.

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