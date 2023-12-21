Вестник Кавказа

Ставрополье потрясло ночное землетрясение

Ставрополье потрясло ночное землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью жители Кировского округа Ставрополья ощутили на себе небольшое землетрясение – сильнее всего подземные толчки ощущались в Новопавловске.

Минувшая ночь выдалась довольно тревожной для жителей части Ставропольского края – немного за полночь жители Кировского округа края ощутили подземные толчки, сообщает администрация округа в своем Telegram-канале.

"Землетрясение магнитудой 3,7 произошло 9 января в 00:20 недалеко от города Новопавловска"

- администрация Кировского округа Ставрополья

Очаг подземных толчков находился на глубине 15 км, повреждений и пострадавших нет, - сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России в Ставропольском крае, передает "Интерфакс".

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