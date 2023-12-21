Вестник Кавказа

Мощное землетрясение грозит Турции зимой

Мощное землетрясение грозит Турции зимой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ближайшие месяцы в Турции произойдет сильное землетрясение. Таков прогноз местного геофизика.

Новые мощные подземные толчки случатся на территории Турции вскоре, уверен турецкий ученый-геофизик, профессор Овгюн Ахмет Эрджан.

"Так или иначе, я думаю, что до весны мы увидим землетрясение. <…> К сожалению, картина получается примерно такая. Она показывает, что напряжение особенно возрастает в Анатолии"

– профессор

Он уточнил, что согласно текущим наблюдениям, подземное напряжение может вырваться в Хаккари, провинции, граничащей с иранским Западным Азербайджаном.

"Толщина земной коры в этом регионе составляет около 43 км, и в настоящее время она сопротивляется разрыву. Однако если здесь накопится напряжение, достаточное для разрыва коры, то ожидается землетрясение силой около 7 баллов. Невозможно назвать сроки, но это регион-кандидат на разрыв"

– профессор

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