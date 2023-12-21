Мощное землетрясение грозит Турции зимой

Новые мощные подземные толчки случатся на территории Турции вскоре, уверен турецкий ученый-геофизик, профессор Овгюн Ахмет Эрджан.
"Так или иначе, я думаю, что до весны мы увидим землетрясение. <…> К сожалению, картина получается примерно такая. Она показывает, что напряжение особенно возрастает в Анатолии"
– профессор
Он уточнил, что согласно текущим наблюдениям, подземное напряжение может вырваться в Хаккари, провинции, граничащей с иранским Западным Азербайджаном.
"Толщина земной коры в этом регионе составляет около 43 км, и в настоящее время она сопротивляется разрыву. Однако если здесь накопится напряжение, достаточное для разрыва коры, то ожидается землетрясение силой около 7 баллов. Невозможно назвать сроки, но это регион-кандидат на разрыв"
– профессор