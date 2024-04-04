Ставрополье к 2027 году заместит до 100% импортных семян кукурузы

Ставрополье к 2027 году планирует заместить до 100% отечественного рынка семян. В настоящее время аграрии готовят землю под зерновые и бобовые.

В свете современных вызовов и необходимости обеспечения продовольственной безопасности, аграрии Ставропольского края выдвигают цель – к 2027 году полностью заместить отечественными семенами кукурузы импорт на рынке.

«Ситуация по семеноводству улучшается с каждым годом, аграрии края все меньше зависят от импорта семян. Ставрополье к 2027 году планирует заместить до 100% отечественного рынка семян. Сейчас аграрии готовят землю под зерновые и бобовые. Первыми закончат сев подсолнечника, идет по плану сев яровых культур»

– губернатор региона Владимир Владимиров

Импортозамещение: почему это важно?

По его словам, импортозамещение в сфере сельского хозяйства играет ключевую роль в обеспечении независимости страны от внешних поставок семян и других сельскохозяйственных ресурсов. Переход к использованию отечественных семян кукурузы позволит снизить риски, связанные с колебаниями валютного курса и изменениями в мировой политике.

Далее глава региона перечислил преимущества от использования отечественных семян кукурузы.

Во-первых, это способствует развитию местного производства и снижению зависимости от внешних поставщиков.

Во-вторых, отечественные семена адаптированы к местным климатическим условиям, что повышает урожайность и качество продукции. Наконец, это способствует созданию рабочих мест и развитию экономики региона.

Для достижения поставленной цели аграрии Ставрополья планируют провести ряд мероприятий: активное сотрудничество с научными учреждениями для создания новых сортов кукурузы, адаптированных к местным условиям, обучение и консультирование сельхозпроизводителей по вопросам выращивания отечественных семян. Наконец, это продвижение отечественной продукции на рынке и формирование спроса со стороны потребителей.