Ставропольчан вновь радуют городскими ярмарками

Очередные сельскохозяйственные ярмарки проходят в столице Ставропольского края. Жителям города представляют свежую продукцию от местных производителей.

Ставропольская мэрия вновь порадовала жителей и гостей города сообщением о традиционной ярмарке выходного дня в региональной столице.

С 18 по 19 ноября свежую продукцию от краевых производителей можно приобрести на улицах Голенева, Васильева, Ленина и Серова. Также будут установлены десятки внутриквартальных точек по всему городу.

Стоит добавить, что администрация города уже составила график ярмарок на последний месяц года.