Вестник Кавказа

Ставрополь примет Поезд Победы

Ставрополь примет Поезд Победы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По Ставрополью проедет Поезд Победы – передвижная выставка о событиях Великой Отечественной войны. Жители Ставрополя смогут посетить выставку, увидеть уникальные экспонаты, фотографии, документы 29 марта. Затем поезд отправится в Минеральные Воды и Светлоград.

29 марта в Ставропольский край прибудет Поезд Победы. Это передвижная выставка, которая призвана рассказать о событиях и героях Великой Отечественной войны. Жители Ставрополя смогут посетить выставку, увидеть уникальные экспонаты, фотографии, документы и ощутить атмосферу времен войны.

«Поезд Победы уже бывал в нашем регионе. В прошлые годы его посетило более 20 тысяч земляков. И они подтвердят – это уникальный музей. Созданная здесь экспозиция запечатлела настоящий портрет великой эпохи нашего прошлого»

 – глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Маршрут поезда Поезд Победы: Минеральные Воды и Светлоград

После Ставрополя Поезд Победы отправится в Минеральные Воды и Светлоград. Жители этих городов также смогут посетить выставку и узнать больше о подвиге советских людей в годы Великой Отечественной войны.

Поезд Победы – это не просто выставка, это возможность почтить память тех, кто отдал свои жизни за будущее нашей страны. Посетив эту передвижную экспозицию, каждый может проникнуться духом победы, почувствовать благодарность к ветеранам и узнать историю своей страны с новой стороны.

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