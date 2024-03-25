Ставрополь отметит День здоровья неделей спорта

Целую неделю в Ставрополе будут проходить спортивные события, посвященные всемирному Дню здоровья. Об этом сообщает администрация краевой столицы.
Сам праздник приходится на воскресенье 7 апреля. Начиная с понедельника 1 апреля, на спортплощадках Ставрополя можно будет найти спортивную активность на любой вкус.
Детей и взрослых приглашают на соревнования, спортивные игровые программы и открытые уроки.
Отпразднуют День здоровья также в библиотеках и городских школах. Детей ждут кинолектории и беседы на важные темы, познавательные игры. О здоровье школьникам расскажут и специалисты.
В пятницу на площади Ленина всех зовут на общегородскую зарядку.
Увенчает неделю спорта фестиваль под названием "День здоровья: Молодежный вектор". Его примет Парк Победы.
День здоровья 2023 собрал на более чем 420 событий 50 тыс человек.