Ставрополь отметит День здоровья неделей спорта

Неделя спорта и здоровья объявляется в Ставрополе к международному Дню здоровья. Спортивные и познавательные мероприятия будут устраиваться в городе на протяжении всей недели.

Целую неделю в Ставрополе будут проходить спортивные события, посвященные всемирному Дню здоровья. Об этом сообщает администрация краевой столицы.

Сам праздник приходится на воскресенье 7 апреля. Начиная с понедельника 1 апреля, на спортплощадках Ставрополя можно будет найти спортивную активность на любой вкус.

Детей и взрослых приглашают на соревнования, спортивные игровые программы и открытые уроки.

Отпразднуют День здоровья также в библиотеках и городских школах. Детей ждут кинолектории и беседы на важные темы, познавательные игры. О здоровье школьникам расскажут и специалисты.

В пятницу на площади Ленина всех зовут на общегородскую зарядку.

Увенчает неделю спорта фестиваль под названием "День здоровья: Молодежный вектор". Его примет Парк Победы.

День здоровья 2023 собрал на более чем 420 событий 50 тыс человек.