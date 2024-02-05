Ставрополь отметит День защиты детей традиционным марафоном

В столице Ставрополья в День защиты детей пройдет "Зеленый марафон". Все средства от мероприятия пойдут в помощь детям с особенностями ментального развития и опытом сиротства.

Ставрополь отпразднует День защиты детей традиционным фестивалем "Зеленый марафон-2024", сообщает пресс-служба Сбербанка.

Мероприятие пройдет вместе с благотворительным фондом "Вклад в будущее". Спортивный забег также состоится еще в 60 городах России в 11-й раз.

Все средства, вырученные от фестиваля, пойдут в помощь детям с особенностями ментального развития и опытом сиротства. В 2023 году на их нужды было собрано 12,5 млн рублей.

Стоит добавить, что фестиваль в краевой столице проходит с 2012 года. Количество участников с каждым годом растет.