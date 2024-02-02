Иностранцы посетят Ставрополье в рамках Всемирного фестиваля молодежи

Иностранные гости из Грузии и Сирии побывают в Ставропольском крае в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Они побывают на курортах Кавминвод, предприятиях региона и узнают о местных традициях.

В рамках Всемирного фестиваля молодежи в Ставропольский край прибудут иностранные гости, для них готовят обширную программу.

"Ставропольский край вошел в число 30 регионов, которые примут иностранных гостей. Для них уже подготовлена насыщенная программа, в рамках которой запланировано знакомство с красотами Кавказских Минеральных Вод, работой крупнейших предприятий в сфере АПК и промышленности, традициями казачества и проживающих в крае народов"

– правительство Ставрополья

Известно, что в регионе остановятся участники фестиваля из Грузии и Сирии. Всего в ВФМ будут участвовать представители более 100 стран. Мероприятие пройдет с 29 февраля по 7 марта, местом проведения станет федеральная территория "Сириус" в Краснодарском крае.