На Ставрополье повысят и расширят курортный сбор

По всей видимости, курортный сбор на Ставрополье не только сохранится (инициатива действует пока до 2024 года), но и вырастет в цене: вместо 100 рублей туристы будут платить 200. Кроме того, местная Дума выступила с инициативой обложить налогом владельцев недвижимости, сдающих ее в аренду отдыхающим.

Эксперимент по введению курортного сбора на Ставрополье удался: за пять лет с момента введения было собрано без малого два миллиарда рублей (точнее,1,8 млрд рублей). В этой связи региональное Минтуризма выступило с инициативой повысить вдвое сумму курортного сбора. То есть любителям отдохнуть на Ставрополье придется платить по 200 рублей. Законопроект уже готов.

«Документ предполагает увеличение размера курортного сбора со 100 до 200 рублей и возможность направления средств сбора не только на развитие курортной инфраструктуры, но и на иные цели, в том числе на проведение событийных мероприятий на территории курортов края»

– Минтуризма Ставрополья

Местные парламентарии, обсуждая законопроект, отметили, что регион оказался наиболее эффективным распорядителем средств в перечне всех участников эксперимента.

«Это уже не эксперимент, а полезная практика, которая должна действовать всегда»

– председатель Думы Николай Великдань

Кроме того, законодатели предложили не ограничиваться сбором денег с туристов и начать взимать налог с владельцев жилья, которые сдают помещения в аренду.