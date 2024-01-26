Курортный сбор на Ставрополье хотят продлить до 2030 года

Курортный сбор в Ставропольском крае хотят продлить до 2030 года. Все города-участники эксперимента поддержали идею о том, чтобы туристы и дальше платили посуточный сбор.

В Ставропольском крае задумались о продлении действующего эксперимента по взиманию курортного сбора с отдыхающих в регионе.

"Краевые законодатели предлагают продлить эксперимент по взиманию курортного сбора еще на пять лет – до 31 декабря 2029 года"

– председатель думы края Николай Великдань

На данный момент курортный сбор действует до конца 2024 года.

Инициатива о продлении взимания сбора с туристов поступила от думы Ставропольского края и получила поддержку здравниц Кавминвод, в которых действует курортный сбор.

Отметим, что на Ставрополье курортный сбор сегодня составляет 100 рублей в сутки с человека - это максимальный размер сбора по стране.

За пять курортный сбор принес региону более 1,8 млрд рублей, средства были направлены на инфраструктуру и различные мероприятия.