Курортный сбор на Ставрополье хотят продлить до 2030 года

В Ставропольском крае задумались о продлении действующего эксперимента по взиманию курортного сбора с отдыхающих в регионе.
"Краевые законодатели предлагают продлить эксперимент по взиманию курортного сбора еще на пять лет – до 31 декабря 2029 года"
– председатель думы края Николай Великдань
На данный момент курортный сбор действует до конца 2024 года.
Инициатива о продлении взимания сбора с туристов поступила от думы Ставропольского края и получила поддержку здравниц Кавминвод, в которых действует курортный сбор.
Отметим, что на Ставрополье курортный сбор сегодня составляет 100 рублей в сутки с человека - это максимальный размер сбора по стране.
За пять курортный сбор принес региону более 1,8 млрд рублей, средства были направлены на инфраструктуру и различные мероприятия.