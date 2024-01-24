Ставрополье побило рекорд по курортному сбору

Ставропольский край в прошлом году заработал рекордные 650 млн рублей по курортному сбору. Собранные деньги направили на развитие туристической инфраструктуры.

Ставропольский край собрал в прошлом году рекордный объем курортного сбора. Благодаря развитию туризма край заработал 650 млн рублей. Информацию об этом озвучил глава туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов.

"Сумма курортного сбора по итогам года превысила плановые расчеты (порядка 590 млн рублей) и составила более 650 млн. Все средства направлены на развитие инфраструктуры. Для максимального эффекта средства курортного сбора муниципальным образованиям по поручению Губернатора направляются в начале года"

– Андрей Толбатов

Власти региона потратят собранные средства на модернизацию туристической инфраструктуры. На эти деньги будут созданы новые места для отдыха, отремонтированы туристические объекты, благоустроены зоны для пешеходов. Кроме этого, реализуют проект по озеленению парков и скверов.

Отмечается, что в прошлом году за счет курортного сбора удалось отремонтировать и возвести несколько туристических объектов. В частности, в Железноводске благоустроили территорию парка, в Пятигорске возвели новый летний кинотеатр, а в Ессентуках установили модульные общественные туалеты.