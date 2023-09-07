РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ставрополь обзавелся новым образовательным центром

Ставрополь обзавелся новым образовательным центром
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ставрополе открылся первый образовательный центр "Сириус". В открытии участвовали министр просвещения РФ и глава региона. Центр предназначен для талантливых детей.

 Первый образовательный центр "Сириус" распахнул свои двери в Ставрополе, сообщил краевой губернатор Владимир Владимиров.

В торжественной церемонии участвовали глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и сам Владимиров. Центр предназначен для талантливых детей региона, которые хотят изучать искусство и науку, а также заниматься спортом.

Центр будет работать круглый год. Дистанционные курсы открыты для 4 тыс детей, а очные – для двух тыс человек.

Ставрополью к 2024 году передадут почти 20 новых машин скорой помощи

Ставрополью к 2024 году передадут почти 20 новых машин скорой помощи

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1060 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version