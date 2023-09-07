Ставрополь обзавелся новым образовательным центром

Опубликовано: 8:36, 7 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ставрополе открылся первый образовательный центр "Сириус". В открытии участвовали министр просвещения РФ и глава региона. Центр предназначен для талантливых детей.

Первый образовательный центр "Сириус" распахнул свои двери в Ставрополе, сообщил краевой губернатор Владимир Владимиров.

В торжественной церемонии участвовали глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и сам Владимиров. Центр предназначен для талантливых детей региона, которые хотят изучать искусство и науку, а также заниматься спортом.

Центр будет работать круглый год. Дистанционные курсы открыты для 4 тыс детей, а очные – для двух тыс человек.