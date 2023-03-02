Вестник Кавказа

Ставрополь обзаведется крематорием не раньше 2030 года

Ставрополь обзаведется крематорием не раньше 2030 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставрополе назрела насущная проблема – краевой столице катастрофически недостает крематория, но вопрос его строительства пока находится на точке замерзания. В то же время городские кладбища переполнены, и их придется расширять.

Администрация Ставрополя сейчас ищет инвесторов для строительства первого городского крематория, рассказал глава города Иван Ульянченко

"Предприниматели собирают эмпирические и статистические данные с учетом особенностей нашего региона, в том числе национальных и социокультурных. В общем, пока этот вопрос прорабатывается, строительство крематория планируется не ранее 2030 года"

- Иван Ульянченко

Сейчас местные бизнесмены просчитывают рентабельность проекта создания городского крематория и окупаемость их вложений в проект, отметил Ульянченко, передает "АиФ-Ставрополье".

В то же время ситуация с городскими кладбищами достаточно тревожная - горадминистрация уже планирует купить землю для новых мест захоронений, в бюджете муниципалитета на 2024 год уже заложены средства на это, добавил мэр Ставрополя.

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