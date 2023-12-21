Штаты могут еще раз атаковать Йемен

СМИ сообщили, что Вашингтон может нанести новые удары по позициям хуситов в Йемене. Отмечается, что Штаты ожидают ответа от хуситов, хоть и не стремятся к эскалации.

Газета Axios со ссылкой на источники сообщило о возможных новых авиаударах США по позициям хуситов в Йемене.

Издание отмечает, что Вашингтон ожидает, что хуситы ответят, хотя и не стремится к эскалации в регионе. Тем не менее, Штаты готовы нанести новые удары в случае необходимости.

Авиаудары США по Йемену

Воздушные силы США и Британии ночью атаковали объекты хуситов в Йемене. Авиаудары стали ответом на многочисленные нападения на суда в Красном море. В Лондоне и Вашингтоне заявили, что удары носят «оборонительный характер».