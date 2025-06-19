Стартовал визит представителей дипкорпуса в Агдам

Представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджана, прибыли в Агдам. Ранее сегодня они побывали в городе Шуша.
Начался визит в Агдам представителей дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане. В ходе визита дипломаты ознакомятся с городом Агдам.
Ранее сегодня они побывали в городе Шуша. А накануне представители дипломатического корпуса посетили Лачинский район.
В общей сложности в поездке участвуют порядка ста дипломатов, среди них послы, члены международных организаций и военные атташе.
В ходе визита его участники посетили киностудию "Ходжазфильм" и галерею "Юрд". В киностудии они смогли ознакомиться с макетами, которые использовались в фильмах. А в галерее "Юрд" они посмотрели карабахские ковры и сам процесс ковроткачества, причем особый интерес вызвали ковры из Лачина, передает Trend.