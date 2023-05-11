Стамбульские переговоры по зерновой сделке окончены

Опубликовано: 18:39, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Стамбуле завершились четырехсторонние переговоры высокого уровня. Новых встреч замминистров не планируется. В ООН сообщают, что все стороны согласны дальше работать по проблемным вопросам. Российская сторона не намерена продлевать инициативу в ущерб своим интересам.

Очные двухдневные переговоры в Стамбуле по вопросу условий пролонгации зерновой сделки окончены. Россия, Турция, Украина и ООН продолжат обсуждения, но новых встреч высокого уровня не планируется. Срок действия черноморского коридора истекает 18 мая.

"На встрече обсуждены последние предложения ООН, особенно возобновление [работы] аммиакопровода "Тольятти - Одесса", более длительное продление сделки, улучшение работы в Совместном координационном центре <…>, а также другие поднятые сторонами вопросы"

– офис генсека ООН

Турция и ООН выступили с предложение продолжить консультации по данным вопросам в онлайн-формате, обсуждения будут продолжены, сообщил по итогу встречи украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Отметим, что украинская сторона выступает за расширение и пролонгацию сделки на больший срок. Российская сторона не удовлетворена выполнением договоренностей в рамках инициативы и не планирует продлевать соглашение без гарантий выполнения своих требований до 18 мая.

"Первая часть пакета состоит из договоренностей по поводу вывоза украинских зерновых из портов под украинским контролем. И эта часть выполняется хорошо, уверенно, за это время свыше 30 млн тонн зерновых были вывезены. Вместе с тем вторая часть пакета, которая представляет меморандум между РФ и ООН, на наш взгляд выполняется неудовлетворительно"

– замглавы МИД РФ Сергей Вершинин

Он уточнил, что важным вопросом являются гарантии по аммиаку, без них сделка "прекращает свое существование". Кроме того, указал замминистра, Москва против бесконечного сделки.

"Давайте не будем забегать вперед. Вы знаете, что в свое время было принято решение о последнем продлении черноморской инициативы на 60 дней, до 18 мая. Еще остается какое-то время. Естественно, мы очень внимательно следим за тем, что делается в исправлении перекосов и изъянов этой инициативы"

– замглавы МИД РФ Сергей Вершинин