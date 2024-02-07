Стамбул побил рекорд по числу иностранных туристов в прошлом году

Туристический поток зарубежных путешественников в 2023 году стал рекордным для Стамбула. В прошлом году один из крупнейших городов Турции посетили свыше 17 млн туристов.

Более 17 млн зарубежных туристов побывали в Стамбуле в 2023 году, что на 8,4% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщило министерство культуры и туризма Турции.

По данным ведомства, прошлый год стал рекордным по объему туристического потока для города.

Больше всего в Стамбул приехало россиян. Около 2 млн российских туристов посетило турецкий город в прошлом году.

Второе место оказались путешественники из Германии – 1,28 млн человек.

На третьем месте иранские туристы – чуть больше одного миллиона граждан.

Также в топ-10 попали туристы из США, Великобритании, Франции, Саудовской Аравии, Италии, Ирака и Узбекистана.

Отмечается, что в декабре город поселили 1,3 млн туристов, среди которых более 11% были россияне.