Стали известны подробности схода вагонов с зерном под Симферополем

Причиной аварии на железной дороге в Крыму стал подрыв, заявил спикер парламента региона Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24".
По уточненным данным, вследствие подрыва под откос ушли восемь вагонов товарного состава, в месте схождения вагонов видны раскуроченные рельсы и шпалы.
"Подрыв произошел при вмешательстве посторонних лиц, работают силовые структуры, ждем официальной информации", поведал чиновник, передает РИА Новости.
То, что перед крушением произошел взрыв, подтверждают и жители соседнего села.
Перед сходом грузового поезда с рельсов под Симферополем был отчетливо слышен взрыв, после чего задребезжали окна, подтвердили и другие жители села Чистенькое Симферопольского района.
На месте ЧП сильно повреждено железнодорожное полотно. Причина случившегося выясняется. Пока движение поездов на участке между Симферополем и Севастополем остановлено, восстановить пути и открыть движение планируется сегодня к вечеру.