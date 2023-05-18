Стали известны подробности схода вагонов с зерном под Симферополем

Опубликовано: 12:10, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На железной дороге у Симферополя произошел подрыв, в результате под откос ушли восемь вагонов с зерном, рассказал спикер парламента региона Владимир Константинов.

Причиной аварии на железной дороге в Крыму стал подрыв, заявил спикер парламента региона Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24".

По уточненным данным, вследствие подрыва под откос ушли восемь вагонов товарного состава, в месте схождения вагонов видны раскуроченные рельсы и шпалы.

"Подрыв произошел при вмешательстве посторонних лиц, работают силовые структуры, ждем официальной информации", поведал чиновник, передает РИА Новости.

То, что перед крушением произошел взрыв, подтверждают и жители соседнего села.

Перед сходом грузового поезда с рельсов под Симферополем был отчетливо слышен взрыв, после чего задребезжали окна, подтвердили и другие жители села Чистенькое Симферопольского района.

На месте ЧП сильно повреждено железнодорожное полотно. Причина случившегося выясняется. Пока движение поездов на участке между Симферополем и Севастополем остановлено, восстановить пути и открыть движение планируется сегодня к вечеру.