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Стал известен возможный заработок "Нефтчи" в России

Стал известен возможный заработок &quot;Нефтчи&quot; в России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Бакинский "Нефтчи" может заработать на "Кубке PARI Премьер" в Петербурге 5 млн рублей. Турнир для "нефтяников" стартовал накануне матчем с "Зенитом".

Организаторы "Кубка PARI Премьер" в Санкт-Петербурге раскрыли сумму, которую получит победитель турнира.

Призовой фонд составит 5 млн рублей.

Кубок PARI Премьер

В турнире принимают участие четыре клуба – "Зенит", "Нефтчи", "Црвена Звезда" и "Фенерабхче". В стартовом матче Кубка встречались "Зенит" и "Нефтчи". Победу со счетом 3:1 одержала российская команда.

&quot;Нефтчи&quot; едет на турнир в Россию

"Нефтчи" едет на турнир в Россию

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