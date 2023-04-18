РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Стал известен новый посол Казахстана в Баку

Стал известен новый посол Казахстана в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Казахстанский дипломат Алим Байел стал новым послом своей страны в Азербайджане. Указ о назначении подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выбрал нового чрезвычайного и полномочного посла страны в Азербайджане, им стал дипломат Алим Байел.

Указ о назначении Байела на новую должность глава государства подписал сегодня. Другим указом Токаев уволил с поста руководителя казахстанской дипмиссии в Баку Сержана Абдыкаримова.

Стоит отметить, что Байел до того, как его назначили послом Азербайджане, трудился в Турции, где занимал должность генерального консула Казахстана в Стамбуле.

Азербайджан в разы увеличил товарооборот с Казахстаном

Азербайджан в разы увеличил товарооборот с Казахстаном

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
520 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version