Опубликовано: 9:55, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Казахстанский дипломат Алим Байел стал новым послом своей страны в Азербайджане. Указ о назначении подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выбрал нового чрезвычайного и полномочного посла страны в Азербайджане, им стал дипломат Алим Байел.

Указ о назначении Байела на новую должность глава государства подписал сегодня. Другим указом Токаев уволил с поста руководителя казахстанской дипмиссии в Баку Сержана Абдыкаримова.

Стоит отметить, что Байел до того, как его назначили послом Азербайджане, трудился в Турции, где занимал должность генерального консула Казахстана в Стамбуле.