Вестник Кавказа

Стадион «Саулукъ» получит вторую жизнь в Карачаевске

Стадион «Саулукъ» получит вторую жизнь в Карачаевске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупнейший стадион Карачаевска продолжает улучшаться для будущих спортсменов. В дальнейшем здесь смогут заниматься все желающие.

В Карачаевске реконструируют крупнейший стадион «Саулукъ», работы уже почти завершены.

«Реконструированы все трибуны, лестничные сходы и само футбольное поле площадью почти 4 тыс. кв. метров с беговыми дорожками, новое прорезиненное покрытие для которых практически выполнено»

– глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов

В настоящее время специалисты продолжают обновлять территорию, прилегающую к объекту, вентиляционную и отопительную системы.

В дальнейшем на объекте будут организованы секции, в которых смогут заниматься все желающие вне зависимости от возраста и спортивной подготовки.

«Стадион должен стать местом спортивного развития людей, точкой притяжения всех, кому интересен спорт - как профессиональный, так и любительский»

– глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1390 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы