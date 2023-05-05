Стадион «Саулукъ» получит вторую жизнь в Карачаевске

В Карачаевске реконструируют крупнейший стадион «Саулукъ», работы уже почти завершены.
«Реконструированы все трибуны, лестничные сходы и само футбольное поле площадью почти 4 тыс. кв. метров с беговыми дорожками, новое прорезиненное покрытие для которых практически выполнено»
– глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
В настоящее время специалисты продолжают обновлять территорию, прилегающую к объекту, вентиляционную и отопительную системы.
В дальнейшем на объекте будут организованы секции, в которых смогут заниматься все желающие вне зависимости от возраста и спортивной подготовки.
«Стадион должен стать местом спортивного развития людей, точкой притяжения всех, кому интересен спорт - как профессиональный, так и любительский»
– глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов