Городской стадион Каспийска ждет полная реконструкция

Опубликовано: 21:33, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти дагестанского Каспийска поставили перед собой амбициозную задачу: полностью обновить обветшавший городской стадион "Труд", чтобы он мог принимать международные соревнования.

Власти дагестанского Каспийска намерены в 2025 году начать полную реконструкцию городского стадиона "Труд", заявил сегодня в прямом эфире ЦУР Дагестана глава города Борис Гонцов.

Часть реконструкции главного городского стадиона прошла два года назад – на первом ее этапе привели в порядок три теннисных корта. Второй этап подразумевает постройку трибун на 5 тыс мест, создание футбольного поля международного уровня, восьми беговых дорожек, баскетбольной и волейбольной площадок, а также строительство вспомогательного здания и сооружения. Уже готовится проектно-сметная документация, предстоящих работ, - рассказал Гонцов, передает ТАСС.

Стадион должен стать не только центром притяжения спортсменов и жителей города, но и местом, в котором можно проводить в том числе международные соревнования, - добавил Гонцов.