Стадион имени Исинбаевой переименовали в Махачкале

Опубликовано: 22:46, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стадион в Махачкале, шесть лет назад переименованный в честь Елены Исинбаевой, получил свое прежнее название. Такое постановление приняло дагестанское правительство.

Власти Дагестана дали новое, а точнее, хорошо забытое старое, название стадиону имени Исинбаевой в Махачкале.

Как следует из постановления республиканского правительства, вместо "Стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой" спорткомплекс теперь будут называть как раньше – "Стадион "Труд"".

Документ был подписан в прошлую пятницу, 18 августа.

Напомним, стадион был переименован в честь легкоатлетки в мае 2017 года.