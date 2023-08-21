Стадион имени Исинбаевой переименовали в Махачкале

Стадион в Махачкале, шесть лет назад переименованный в честь Елены Исинбаевой, получил свое прежнее название. Такое постановление приняло дагестанское правительство.
Власти Дагестана дали новое, а точнее, хорошо забытое старое, название стадиону имени Исинбаевой в Махачкале.
Как следует из постановления республиканского правительства, вместо "Стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой" спорткомплекс теперь будут называть как раньше – "Стадион "Труд"".
Документ был подписан в прошлую пятницу, 18 августа.
Напомним, стадион был переименован в честь легкоатлетки в мае 2017 года.