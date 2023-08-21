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Стадион имени Исинбаевой переименовали в Махачкале

Стадион имени Исинбаевой переименовали в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Стадион в Махачкале, шесть лет назад переименованный в честь Елены Исинбаевой, получил свое прежнее название. Такое постановление приняло дагестанское правительство.

Власти Дагестана дали новое, а точнее, хорошо забытое старое, название стадиону имени Исинбаевой в Махачкале.

Как следует из постановления республиканского правительства, вместо "Стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой" спорткомплекс теперь будут называть как раньше – "Стадион "Труд"".

Документ был подписан в прошлую пятницу, 18 августа.

Напомним, стадион был переименован в честь легкоатлетки в мае 2017 года.

В Дагестане решили переименовать стадион имени Исинбаевой

В Дагестане решили переименовать стадион имени Исинбаевой

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