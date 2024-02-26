SSJ-100 "Азимута" начали летать из Минвод в Ханты-Мансийск

Российская авиакомпания "Азимут", базирующаяся в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Минеральных Водах, накануне отправила в свой первый полет по маршруту Минводы - Ханты-Мансийск новый отечественный авиалайнер Superjet 100.

Российская авиакомпания "Азимут" накануне выполнила первый рейс из базового аэропорта в Минеральных Водах в Ханты-Мансийск, сообщает пресс-служба компании.

Рейс выполнялся современным отечественным авиалайнером Superjet 100 (SSJ-100), из 20 этих самолетов состоит парк авиакомпании, передает "Интерфакс".

Пока новый авиарейс будет выполняться дважды в неделю - по вторникам и пятницам/субботам, по следующему расписанию: во вторник вылет из Минвод в 08:30, посадка в Ханты-Мансийске - в 14:35; в обратном направлении лайнер поднимется в воздух в 15:35 и сядет в Минводах в 18:00.

В пятницу расписание полетов будет иным - из Минвод самолет вылетает в 21:40, а сядет он в Ханты-Мансийске – уже в 03:45 субботы. В обратный полет SSJ-100 вылетит в 04:45, а в Минводах сядет в 07:10 субботы.

Сейчас по этому маршруту нет прямых рейсов ни у одной авиакомпании, поэтому с ростом загрузки число авиарейсов в неделю может быть увеличено, добавили в пресс-службе "Азимута".