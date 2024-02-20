На Дону восстановят еще пять аэропортов

Власти Ростовской области приняли решение восстановить местные малые аэропорты, между которыми со временем будут летать самолеты малой авиации – они свяжут Волгодонск, Белую Калитву, Сальск, Ремонтное и Вешенскую.

В Ростовской области решили восстановить пять местных аэропортов, которые станут базой местного и внутрирегионального воздушного сообщения. Власти прорабатывают реконструкцию объектов для обеспечения перелетов между Волгодонском, Белой Калитвой, Ремонтным, Сальском и станицей Вешенской.

Самыми крупными должны стать Цимлянский (Волгодонский) и Вешенский аэропорты. Заявленная годовая пропускная способность каждого из них — до 60 тыс пассажиров. Потенциал по грузоперевозкам — 200 тонн. Белокалитвинский, Ремонтненский и Сальский будут в несколько раз меньше - до 5 тыс человеки до 7 т по грузоперевозкам, пишет Город N.

"Учитывая тот факт, что расчетный пассажиропоток аэропорта только в первый год составит не менее 60 тысяч человек и в дальнейшем будет только расти, оспаривать целесообразность восстановления данного объекта бессмысленно. Считаю необходимым проработать схемы взаимодействия с потенциальными инвесторами и продумать маршрутную сеть"

- министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев

Сроки реализации и другие детали не сообщаются, известно лишь, что стратегию разработали в 2011-м году, и губернатор области Василий Голубев поднял вопрос о возрождении аэропорта Волгодонска в 2019-м году на инвестиционном форуме в Сочи.