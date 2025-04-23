Вестник Кавказа

США знают, кто подорвал "Северные потоки" – Трамп

США знают, кто подорвал "Северные потоки" – Трамп
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Вашингтоне, скорее всего, осведомлены о настоящих виновниках подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", считает президент США. Дональд Трамп также убежден, что Россия здесь ни при чем.

В Америке, по всей видимости, знают, кто стоит за уничтожением российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.

У главы американского государства спросили, что он думает по поводу возможности запуска расследования по факту подрыва "Северных потоков".

"Вероятно, если бы я спросил определенных людей, то я бы смог сказать вам (это - ред.), не тратя много денег на расследование"

– Трамп

По словам президента США, он предполагает, что многим известно, кто стоит за взрывами.

Кроме того, Дональд Трамп снова заявил, что не согласен с теми, кто считает виновником уничтожения "Потоков" Россию.

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