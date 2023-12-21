США заявили о нежелании воевать с Йеменом и нанесли удар по хуситам

США не имеют намерений конфликтовать с хуситами или Йеменом, заявил представитель Белого дома Джон Кирби, объяснив ракетные удары по йеменской территории защитой кораблей и самих американских военных в Красном море. В то же время хуситы сообщили, что вечером по их объектам были нанесены новые ракетные удары.

Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил сегодня, что США, несмотря на удары по военным объектам хуситов и йеменским городам, желают избежать войны с Йеменом. Он подчеркнул, что ракетный обстрелы этой страны направлены лишь на прекращение атак хуситов на корабли в Красном море.

"Хуситам теперь нужно сделать выбор. И правильный выбор состоит в том, чтобы прекратить эти безрассудные атаки. И вне зависимости от того, что они говорят, здесь дело не в том, чтобы наказать Израиль"

– Джон Кирби.

Также он отметил, что американский флот заранее обстреливает военные объекты хуситов, опасаясь атак с их стороны. В целом деятельность ВМФ США в районе Красного моря направлена сейчас на ликвидацию ресурсов хуситов для ведения боевых действий, при этом Вашингтон не считает, что вступает таким образом в конфликт с Йеменом.

"Мы думаем, что добились в этом хороших результатов. Мы все еще оцениваем итоги этих ударов, но считаем, что добились хороших результатов. Посмотрим, что будет"

– Джон Кирби

Между тем йеменские военные сообщают, что сегодня вечером американские войска совместно с британскими вновь обстреляли ракетами инфраструктуру хуситов. Как пишет РИА Новости, снаряды упали в приморской провинции Ходейда.