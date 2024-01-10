США вновь ударили по хуситам в Йемене

ВС США в рамках самообороны нанесли новый удар по Йемену. Целью стали две ракеты хуситов, которые могли быть использованы для ударов по кораблям.

Американские военные ударили по Йемену, в результате были уничтожены две баллистические ракеты, которые размещались на территориях, подконтрольных хуситам.

"24 января примерно в 02:30 по времени Саны силы Центрального командования ВС США нанесли удары по двум противокорабельным ракетам хуситов"

– Центральное командование ВС США

В опубликованном сообщении уточняется, что американскими военными были установлено, что данные ракеты являются непосредственной угрозой для торговых судов и кораблей. В ВС США добавили, что удар был нанесен для самообороны.

США начали операцию в Йемене 12 января.