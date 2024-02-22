США укрепят боеспособность Израиля

США намерены направить боеприпасы в Израиль для поддержки борьбы еврейского государства с ХАМАС. Об этом заявил резидент США Джо Байден.

Вашингтон намерен укрепить боеспособность Израиля, направив в еврейское государство боеприпасы для систем ПВО.

«Нам также нужно пополнить запасы израильской ПВО»

– Джо Байден

Об этом заявил глава американской администрации в ходе выступления в Конгрессе. В своей речи он говорил о необходимости одобрения законопроекта о выделении дополнительного финансирования на нужды в сфере национальной безопасности. Кроме того, он указал на необходимость поддержки гуманитарной помощью жителей Газы.

Поддержка Израиля в борьбе с ХАМАС основана на общих ценностях и интересах, которые связывают еврейское государство и США. Израиль является одним из наиболее надежных союзников США на Ближнем Востоке, а также важным партнером в области безопасности. Государства разделяют общие цели борьбы с терроризмом и поддержания стабильности в регионе.