США создаст замену USAID

Глава Госдепартамента США объявил о создании замены USIAD. Им станет фонд "Америка прежде всего", или A1OF. Его бюджет составит $2,9.

Госдепартамент США планирует создать замену Агентству по международному развитию (USAID). Это будет специальный фонд с бюджетом в $2,9 млрд, рассказал госсекретарь Марко Рубио.

Он подчеркнул, что основным принципом реорганизации USAID служит убеждение, что оперативность выделенных средств важнее, чем размер бюджета.

"Это нашло отражение в новом фонде возможностей "Америка прежде всего" или A1OF - гибком счете размером $2,9 млрд, который объединяет многочисленные разрозненные и неэффективные программы внешней помощи"

- Марко Рубио

По его словам, новый фонд позволит США быстро реагировать на кризисы, активно взаимодействовать с важными партнерами и противостоять стратегическим угрозам со стороны ближайших конкурентов, в частности Китая.

Фонд A1OF основан на уроках, извлеченных из опыта USAID и провалов существующей системы, добавил Марко Рубио.