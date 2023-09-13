США снова покупают российскую нефть

США не могут обойтись без российской нефти - после перерыва в полтора года минувшей осенью страна возобновила ее поставки.

В октябре минувшего 2023 года США возобновили импорт российской нефти, показал анализ данных американской статслужбы.

В октябре минувшего года США закупили 36,8 тыс баррелей нефти из России, заплатив за нее $2,7 млн, передает РИА Новости.

Ноябрьские закупки оказались скромнее – всего 9,9 тыс баррелей на $750 тыс, закупалась нефть для ее дальнейшей переработки и потребления, причем цена барреля "черного золота" ни в октябре ($74), ни в ноябре ($76) даже близко не соответствовала установленному самими США "потолку" цен на российскую нефть в $60 за баррель.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в ответ на введение потолка цен на российскую нефть президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах, запретив поставки нефти и нефтепродуктов из России тем, кто прописывает в контрактах потолок цен. Также Путин ввел запрет на поставку нефти иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены.