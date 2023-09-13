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Россия заработала на сокращении экспорта нефти

Россия заработала на сокращении экспорта нефти
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сокращение поставок за рубеж сырой нефти стало прибыльным для бюджета России: решающим фактором в его наполнении стал рост мировых цен на нефть, который сыграл положительную роль для российской нефтяной отрасли.

Доходы России от нефтяного экспорта в последнем месяце лета текущего 2023 года увеличились на $1,8 млрд, до $17,1 млрд – это произошло за счет роста цен, который компенсировал снижение объема поставок, говорится в отчете Международного энергетического агентства.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в августе сократился на 150 тыс баррелей в сутки, до 7,2 млн б/с, особенно заметным стало сокращение поставок российского "черного золота" в Индию и Китай – в августе они снизились до 3,9 млн б/с, однако все же превысили 50% от общего объема экспорта.

Напомним, Россия добровольно сократила нефтедобычу на 500 тыс б/с еще в марте, после встречи ОПЕК+, прошедшей 4 июня в Вене, решение о добровольном снижении производства было продлено до конца 2024 года.

В августе РФ начала снижать поставки нефти на мировые рынки еще на 500 тыс б/с дополнительно к обязательствам по сокращению добычи, а в сентябре начала снижать поставки на 300 тыс б/с и будет делать это до конца 2023 года. 

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