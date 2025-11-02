США просят Совбез ООН отменить антисирийские санкции

Вашингтон обратился к Совбезу ООН с предложением об отмене санкций в отношении Дамаска. Речь идет о снятии ограничительных мер в отношении президенты и главы МВД САР.

Соединенные Штаты выступают за отмену санкций в отношении президента Сирии Ахмеда Аш-Шараа. Проект соответствующей резолюции Вашингтон предложил Совету Безопасности ООН.

Данная резолюция также предполагает снятие санкций с главы МВД САР Анаса Хаттаба.

При этом пока неизвестно, когда именно проект данной резолюции может быть поставлен на голосование.

Для того, чтобы она была принята, нужны минимум 9 голосов "за". Кроме того, не должно быть вето стороны одного из пяти постоянных членов Совбеза – России, США, Китая, Великобритании и Франции.

Ранее сообщалось, что лидер Сирии Ахмед аш-Шараа приедет в США 10 ноября.