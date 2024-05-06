США призвали ввести санкции против Грузии из-за закона об иноагентах

Группа конгрессменов предупредила Тбилиси о возможных санкциях против Грузии из-за закона об иноагентах, который планируется принять в окончательном чтении завтра. Письмо направлено грузинскому премьер-министру Ираклию Кобахидзе.

Почти 30 американских законодателей готовы работать над изменением политики США относительно Грузии, если Тбилиси все же примет закон об иностранных агентах. Письмо с предупреждением направлено главе грузинского правительства.

В обращении к Ираклию Кобахидзе 29 конгрессменов от обеих партий заявили, что законопроект об иноагентах противоречит желаниям грузинского народа, который видит свое будущее на Западе.

Американские политики также оценили грузинский закон, уточнив, что он, скорее, схож с российским, а не с американским аналогом.

"Кроме того, если этот вредоносный законопроект не будет отозван, мы присоединимся к коллегам в Сенате в призывах к фундаментальному изменению американской политики в отношении Грузии, включая пересмотр финансовой помощи США, расширение запретов на выдачу виз в Соединенные Штаты и финансовые санкции в отношении тех, кто несет ответственность за подрыв демократического развития Грузии"

– письмо

Авторы обращения подчеркнули, что вызванные законопроектом опасения лишь усилились на фоне реакции Тбилиси на акции протеста, которые на протяжении почти месяца проходят в грузинской столице. Американские законодатели обвинили власти Грузии в похищении и избиении демонстрантов, в том числе американских граждан.

Документ поддержали в том числе глава комитета по иностранным делам Палаты представителей республиканец Майкл Маккол и старший демократ в этой структуре Грегори Микс.