Закон об иноагентах в Грузии: ЕС не собирается вводить санкции

В Евросоюзе прокомментировали возможность введения санкций против Грузии из-за законопроекта об иноагентах, который практически принят парламентом. По словам представителя ЕС, о рестрикциях Брюссель пока не задумывается.

В ЕС озвучили позицию относительно такой возможной меры в связи с законом об иноагентах, как введение санкций против Грузии. Официальную точку зрения Брюсселя озвучил представитель европейской внешнеполитической службы.

"Речь об этом [санкциях] сейчас не идет"

– Петер Стано

Европейский дипломат напомнил о статусе Грузии: с декабря прошлого года она является кандидатом в члены ЕС.

В то же время, представитель ЕС выразил надежду, что Тбилиси снова встанет на путь европейской интеграции.

Закон об иноагентах в Грузии – что это?

Вызвавший широкий резонанс как внутри Грузии, так и на международном уровне закон об иноагентах представляет собой попытку властей проконтролировать участие внешних сил в политической жизни страны. Согласно законопроекту, НПО и СМИ, пятая часть финансирования которых поступает из-за рубежа, должны будут войти в специальный реестр. Участники этого списка должны будут раз в год подавать декларацию. Никаких других требований к ним предъявляться не будет.

Физлица стать иноагентами не могут, он касается только организаций.