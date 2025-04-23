США призвали Индию и Пакистан пойти на сотрудничество

Глава Госдепартамента США Рубио переговорил с руководством Индии и Пакистана. В ходе беседы он призвал стороны к деэскалации конфликта и сотрудничеству.

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные разговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром и призвал стороны снизить эскалацию конфликта, рассказали в Госдепартаменте.

Марко Рубио в разговоре с премьер-министром Пакистана призвал его осудить теракт в Пахалгаме.

"Госсекретарь призвал пакистанских официальных лиц к сотрудничеству в расследовании этого недопустимого нападения. Он также призвал Пакистан сотрудничать с Индией для снижения напряженности, восстановления прямых контактов и поддержания мира и безопасности в Южной Азии"

- Госдепартамент США

В разговоре с главой индийского внешнеполитического ведомства Рубио выразил ему и соболезнования в связи недавним терактом в регионе Джамму и Кашмир, в котором погибло 25 индийцев. Он также заверил его в том, что США будут углублять сотрудничество с Индией в сфере борьбы с терроризмом и призвал Нью-Дели к сотрудничеству с Исламабадом, чтобы сохранить безопасность в Южной Азии.

Напомним, что после теракта, который произошел 22 апреля, отношения Индии и Пакистана сильно ухудшились. С этого момента почти ежедневно нарушался режим прекращения огня на границе и возникала угроза начала боевых действий.

Сегодня Индия объявила о закрытии воздушного пространства для гражданских и военных самолетов Пакистана с 30 апреля по 23 мая. В связи с этим они будут вынуждены летать через Китай или Шри-Ланку, чтобы добраться до аэропортов в Юго-Восточной Азии.