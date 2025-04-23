Вестник Кавказа

Индия решила закрыть воздушное пространство для Пакистана

Флаг Индии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 30 апреля по 23 мая Индия закроет воздушное пространство для гражданских и военных самолетов Пакистана. Это связано с обострившимися отношениями двух стран в последние дни.

Авиационные власти Индии приняли решение закрыть воздушное пространство для всех самолетов, связанных с Пакистаном, включая военные, рассказали в авиационном уведомлении NOTAM (Notice to Airmen).

"Воздушное пространство Индии закрыто для всех зарегистрированных в Пакистане самолетов, а также для самолетов, эксплуатируемых, принадлежащих и арендованных пакистанскими авиакомпаниями или операторами, включая военные рейсы"

- уведомление NOTAM

Ограничения будут действовать с 30 апреля до 23 мая. Уточняется, что дата окончания – предполагаемая.

Напомним, что отношения Нью-Дели и Исламабада обострились после произошедшего теракта в регионе Джамму и Кашмир. В нем погибло 26 человек, из которых 25 граждане Индии.

После этого произошли неоднократные нарушения режима прекращения огня на границе двух стран. Сегодня в Пакистане заявили, что Индия планирует ударить по стране в ближайшие 24-36 часов.

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