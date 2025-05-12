Вестник Кавказа

США приветствуют усилия Саудовской Аравии по Украине

США приветствуют усилия Саудовской Аравии по Украине
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представитель Госдепартамента заявил, что США приветствуют усилия Саудовской Аравии по урегулированию украинского кризиса. Сейчас американский президент Трамп находится с визитом в Эр-Рияде.

США приветствуют посреднические усилия, которые Саудовская Аравия прикладывает для урегулирования конфликта на Украине, заявил представитель Госдепартамента.

"Мы ценим посредническую роль Саудовской Аравии на Украине"

- представитель Госдепартамента США

Он также передал, что США координирует с Саудовской Аравией свои действия, направленные на прекращение боевых действий в палестинском секторе Газа, и указал, что Эр-Рияд – ключевой партнер Вашингтона в обеспечении безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Отношения США и Саудовской Аравии носят стратегический характер, добавил представитель Госдепа.

Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию. Это его первый официальный зарубежный визит после инаугурации в начале 2025 года.

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