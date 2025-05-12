США приветствуют усилия Саудовской Аравии по Украине

США приветствуют посреднические усилия, которые Саудовская Аравия прикладывает для урегулирования конфликта на Украине, заявил представитель Госдепартамента.
"Мы ценим посредническую роль Саудовской Аравии на Украине"
- представитель Госдепартамента США
Он также передал, что США координирует с Саудовской Аравией свои действия, направленные на прекращение боевых действий в палестинском секторе Газа, и указал, что Эр-Рияд – ключевой партнер Вашингтона в обеспечении безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.
Отношения США и Саудовской Аравии носят стратегический характер, добавил представитель Госдепа.
Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию. Это его первый официальный зарубежный визит после инаугурации в начале 2025 года.