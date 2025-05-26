США полностью ликвидируют офисы USAID к 30 сентября – СМИ

СМИ назвали последний день работы зарубежных офисов USAID. По данным The Guardian, власти США передадут функции ведомства Госдепартаменту к 30 сентября.

Администрация президента Дональда Трампа намерена ликвидировать все зарубежные представительства агентства США по международному развитию (USAID) и передать контроль над его программами напрямую Госдепу к 30 сентября, сообщило издание The Guardian, ссылаясь на внутренний документ.

"В полученной Guardian телеграмме Госдепа госсекретарь Марко Рубио распорядился упразднить весь международный штат агентства, передав контроль над программами иностранной помощи непосредственно Госдепартаменту"

- издание The Guardian

По прогнозам СМИ, этот процесс затронет сотни сотрудников USAID по всему миру, в том числе работников дипломатической службы, подрядчиков и местный персонал в более чем 100 странах.

Напомним, что Госдепартамент создаст аналог USAID. Это будет специальный фонд под названием A1OF с бюджетом в $2,9 млрд.

По словам главы ведомства Марко Рубио, он позволит Вашингтону быстрее реагировать на кризисы, активно взаимодействовать с важными партнерами и противостоять стратегическим угрозам со стороны ближайших конкурентов.