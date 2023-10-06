США обвинили полсотни компаний в помощи российскому ВПК

Опубликовано: 20:51, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минторг США сегодня ввел экспортные ограничения против 49 компаний, якобы помогающих российскому военно-промышленному комплексу – в санкционный список по большей части вошли китайские производители.

Министерство торговли США решило ввести санкции в отношении 49 организаций, преимущественно из Китая, за то, что они якобы оказывают поддержку российскому военно-промышленному комплексу (ВПК), говорится в опубликованном документе ведомства.

"Эти 49 организаций правительство США определило как действующие вразрез интересам национальной безопасности и внешней политики США"

- Минторг США

Как полагают в ведомстве, все эти организации поставляли российским военным через различных грузополучателей, обслуживающих российский оборонный сектор, американские микросхемы, которые могут использоваться в оборонной промышленности.

Любопытно, что помимо китайских производителей, в список вошли даже компании из Эстонии, Финляндии, Германии и Великобритании.