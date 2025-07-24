США обсудят с Россией ядерное разоружение – Трамп

Вашингтон намерен обсудить с Москвой перспективы дальнейшего ядерного разоружения. Переговоры пройдут на фоне скорого истечения срока действия ДСНВ.
США планируют обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения, заявил американский президент Дональд Трамп.
Так он прокомментировал в разговоре с изданием ТАСС перспективы заключения Вашингтоном и Москвой нового соглашения, который сменит Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
"Это не тот договор, истечения которого вы хотите. Мы начинаем работать над этим"
- Дональд Трамп
Он подчеркнул, что предстоящее истечение срока действия ДСНВ – проблема для мира.