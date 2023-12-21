США нанесли новый удар по Йемену

Американское правительство рассказало, что военные силы страны вновь ударили по позициям хуситов в Йемене.

Власти США выступили с заявлением о том, что йеменское движение «Ансар Алла» снова было подвергнуто массированной атаке со стороны американского государства. Информацию об этом распространило агентство Reuters.

Военные силы Соединенных Штатов Америки сегодня ночью совершили удары по объектам хуситов, которые находились на севере столицы Йемена.

Отмечается, что на этот раз была разбита авиабаза Ад-Длейми.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания стали наносить удары по позициям хуситов ночью 12 января.

Глава США Джо Байден выступил с речью, в которой заявил, что это ответный удар на действия хуситов.

В свою очередь власти Йемена предупредили, что США и Великобритания поплатятся за удары по стране.